ФХР получила приглашение для участия в совете ИИХФ по видеосвязи 26 ноября

Федерация хоккея России (ФХР) получила приглашение от Международной федерации хоккея (ИИХФ) принять участие в информационном созвоне 26 ноября.

«В пятницу пришло приглашение от президента и генерального директора ИИХФ принять участие в информационном созвоне для национальных ассоциаций — членов международной федерации. Целью созвона является информирование о текущей работе совета и о последних новостях», — цитирует ФХР ТАСС.

Заседание совета ИИХФ пройдет с 23 по 27 ноября в Цюрихе. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что российская сторона не получила приглашения на очное заседание.

Одной из тем заседания станет участие российских сборных в чемпионатах мира после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об их допуске к международным турнирам. Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии, Австрии и Чехии заявили об отказе своих сборных выступать на соревнованиях с участием российских команд.

15 ноября сборная России была включена в число участников молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Однако канадские власти отказались выдавать визы членам российской делегации, а также выступили против допуска россиян с действующими визами и в нейтральном статусе. 18 ноября ИИХФ объявила, что российская команда не выступит на турнире.

Власти Германии также выступили против участия сборной России в чемпионате мира в мае 2027 года. Немецкая федерация хоккея призвала ИИХФ как можно скорее определиться с позицией по возвращению россиян. Власти Чехии, в свою очередь, заявили о недопуске российской команды на молодежный женский чемпионат мира, который состоится в январе.