«Динамо» из Санкт-Петербурга выиграло первый матч у «Рубина» в финале Кубка Петрова

«Динамо» из Санкт-Петербурга победило «Рубин» в третьем матче финала Кубка Петрова. Питерцы на своем льду взяли верх со счетом 6:2.

Дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский. Также на его счету голевая передача.

Таким образом, «Динамо» выиграло первый матч в серии. Общий счет — 2-1 в пользу команды из Тюмени.

Следующий матч серии пройдет 21 апреля также в Санкт-Петербурге.

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Третий матч

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Голы: Рашевский — 3, 4:47 — 1:0. Рашевский — 4 (Кучерявенко, Яковлев), 13:43 — 2:0. Яковлев — 1 (Рашевский), 21:05 — 3:0. Комаристый — 7 (Мачулин), 30:46 — 4:0. Петраков — 4 (п.в., Сидляров, Будницкий), 45:39 — 5:0. Иванов — 1 (мен.), 51:50 — 5:1. Мачулин — 2 (п.в., Комаристый), 52:29 — 6:1. Бусаров — 3 (бол., Бердюков), 56:02 — 6:2.

Вратари: Костин — Назаров (Щетилин, 30:46, 45:27 — 45:39, 52:03 — 52:29).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+10+10) — 35 (10+12+13).

Судьи: Гофман, Демура.

20 апреля. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.

Счет в серии: 1-2.