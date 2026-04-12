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12 апреля, 20:26

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков

Алина Савинова
12 апреля. «Манчестер Сити» победил «Челси» (3:0) в матче АПЛ.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Счет на 51-й минуте открыл Нико О'Райли. На 57-й минуте Марк Гехи увеличил преимущество горожан, а на 68-й Жереми Доку забил третий гол в ворота хозяев. Райан Шерки отметился двумя результативными передачами в этой игре.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч подряд во всех турнирах и с 64 очками сохраняет второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая 6 баллов лидирующему «Арсеналу», однако у горожан еще один матч в запасе. 19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют в Манчестере.

«Челси» с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил &laquo;Челси&raquo; в&nbsp;32-м туре АПЛ.«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и подобрался к «Арсеналу». Шерки сделал результат двумя магическими пасами
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 18:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
0:3
Манчестер Сити

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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