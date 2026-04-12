«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Счет на 51-й минуте открыл Нико О'Райли. На 57-й минуте Марк Гехи увеличил преимущество горожан, а на 68-й Жереми Доку забил третий гол в ворота хозяев. Райан Шерки отметился двумя результативными передачами в этой игре.

«Манчестер Сити» выиграл третий матч подряд во всех турнирах и с 64 очками сохраняет второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая 6 баллов лидирующему «Арсеналу», однако у горожан еще один матч в запасе. 19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют в Манчестере.

«Челси» с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля, 18:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)

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