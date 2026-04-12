«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:0.
Счет на 51-й минуте открыл Нико О'Райли. На 57-й минуте Марк Гехи увеличил преимущество горожан, а на 68-й Жереми Доку забил третий гол в ворота хозяев. Райан Шерки отметился двумя результативными передачами в этой игре.
«Манчестер Сити» выиграл третий матч подряд во всех турнирах и с 64 очками сохраняет второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая 6 баллов лидирующему «Арсеналу», однако у горожан еще один матч в запасе. 19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграют в Манчестере.
«Челси» с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Англии.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
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|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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