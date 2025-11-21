Младший сын Анвара Гатиятулина перешел в «Нефтяник»

«Ак Барс» сообщил о переходе нападающего Артемия Гатиятулина в «Нефтяник».

19-летний форвард начал сезон-2025/26 в «Ирбисе», набрав 2 (1+1) очка в 13 матчах. В МХЛ он также выступал за «Белых Медведей».

Артемий — младший сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Ранее старший сын специалиста Илья перешел в клуб ВХЛ «Южный Урал».

«Нефтяник» занимает седьмое место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги с 36 очками после 26 игр.