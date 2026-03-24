«Вегас» подписал контракт новичка с вратарем Мойсевичем
Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с вратарем Павлом Мойсевичем.
21-летний белорус сыграл в 10 играх в ВХЛ в сезоне-2025/26 за СКА-ВМФ, одержав пять побед при трех поражениях, с коэффициентом надежности 2,41, процентом отраженных бросков 91,7 и одним шатаутом.
За последние три сезона Мойсевич также сыграл в 31 матче в КХЛ, где его общий коэффициент надежности составил 2,45, а процент отраженных бросков — 91,2. В сезоне-2025/26 он не играл в КХЛ (за СКА).
198-сантиметровый вратарь из Минска впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2023/24, когда ему было 19 лет. В 13 матчах того сезона он одержал три победы, потерпел два поражения в основное время и два в овертайме, с коэффициентом надежности 1,25 и процентом отраженных бросков 94,2. Этот показатель остается лучшим для вратаря младше 20 лет за один сезон в КХЛ.
Мойсевич был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 83-м номером.
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|0
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|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
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|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
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|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|- : -
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|- : -
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|- : -
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|- : -
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|- : -
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|- : -
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|- : -
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|4.10
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|Ванкувер – Калгари
|- : -
|4.10
|20:00
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