Молодежная сборная России одержала вторую победу на турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Сегодня подопечные Игоря Ларионова смотрелись еще убедительнее и забросили десять безответных шайб в ворота ХК «Сочи», который были представлен молодежной командой.

— Понятно, что счет крупный, но ребята придерживались определенного задания, которое они выполнили. Нужно отдать должное сопернику — они старались. Все всё видели, — подвел итоги встречи ассистент главного тренера Сергей Голубович.

— Кого вам сложнее оценить по таким матчам: вратарей, защитников, нападающих?

— Из каждого матча надо извлекать какую-то пользу. В данном случае команда получила игровое задание. И защитники — тоже. Оцениваем всех именно по этому критерию. Если игрок выполнил задание, значит — он все правильно воспринимает.

— Кого из кандидатов на чемпионат мира, которых вы стопроцентно рассматриваете на турнир, вы не взяли в Сочи?

— Думаю, ворота ни для кого не закрыты и не открыты. Принимаются коллегиальные решения не только тренерским штабом, но и аналитическим, скаутским и руководством федерации хоккея. Каждая кандидатура будет обсуждаться. У каждого есть шанс, но точно так же каждый может есть потерять. Железных кандидатов нет.

Аскаров часто играл на выходе в первом периоде? Если откровенно, он получил такое задание после первого периода, когда счет был более комфортным. Он уже смелее выходил из ворот, пытался начинать атаку. А в первом периоде — это были игровые моменты. (Михаил Скрыль)