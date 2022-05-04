Тренер сборной России заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей

Главный тренер сборной России Сергей Зубов поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Петербурге.

«Никакой недооценки белорусов нет, обе игры прошли в напряженной борьбе. Ребята сидели на сборах и конкретно готовились к этому турниру. Во втором матче нам пришлось нелегко. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне. Это будет агрессивный, динамичный хоккей. Мы не будем отсиживаться и ждать чего-то. Мы пойдем вперед», — приводит слова Зубова ТАСС.

1 и 2 мая в Туле прошли товарищеские матчи между сборными России и Белоруссии. В обеих встречах победу одержали россияне — со счетом 5:2 и 3:2 в овертайме.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 8 мая. В нем примут участие сборная России, молодежная команда и сборная Белоруссии.