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Фетисов о решении дисциплинарного комитета ИИХФ: «У него не было оснований нас отстранять»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» новость о том, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.

«Это хорошая новость. Нужно всегда верить, что нас в ближайшее время вернут. Наверное, в ИИХФ хотят нас видеть на международных соревнованиях. Самое главное, что они неправомерно нас отовсюду выкинули. У них не было оснований нас отстранять. Будем ждать конкретного решения», — сказал Фетисов «СЭ».

В марте Федерация хоккея России (ФХР) отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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