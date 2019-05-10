Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи. Он играет вместе с другими официальными лицами и известными спортсменами.

Напомним, что Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основные задачи - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в Сочи с 4 по 16 мая.