Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Видео

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи. Он играет вместе с другими официальными лицами и известными спортсменами.
Напомним, что Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основные задачи - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги проходит в Сочи с 4 по 16 мая.
Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи pic.twitter.com/WIzRrgblNJ– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 мая 2019 г.
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