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Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

21:03
Павел Буре. Фото ФХР.
Павел Буре. Фото ФХР.
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Экс-хоккеист сборной России Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

49-летний Буре выступал на позиции форварда за ЦСКА, «Ванкувер», «Флориду», «Рейнджерс» и сборную России. Он является чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

17 марта стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) выдвинет кандидатуру Буре в совет Международной федерации хоккея, где он должен заменить Владислава Третьяка.

Дополнительная информация:

http://pravo.gov.ru/

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