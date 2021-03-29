Экс-хоккеист сборной России Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

49-летний Буре выступал на позиции форварда за ЦСКА, «Ванкувер», «Флориду», «Рейнджерс» и сборную России. Он является чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр.

17 марта стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) выдвинет кандидатуру Буре в совет Международной федерации хоккея, где он должен заменить Владислава Третьяка.