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30 марта, 16:13

Павла Буре наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ана Горшкова
Корреспондент

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении прославленного хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Согласно тексту указа, двукратный призер Олимпийских игр удостоен высокой награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

31 марта Павлу Буре исполнится 55 лет. За свою карьеру он стал серебряным призером Олимпиады-1998 в Нагано и бронзовым медалистом Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. В его активе также золото чемпионата мира 1990 года и бронза мирового первенства 1991 года.

Буре в июле 2021 года был назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам. С сентября того же года он входит в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), а с мая 2022-го является членом правления ФХР.

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Павел Буре
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