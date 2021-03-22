Третьяк заявил, что Буре привез школу советского хоккея в НХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк 22 марта во время пресс-конференции, посвященной 50-летнему юбилею Павла Буре, поздравил хоккеиста с днем рождения и вспомнил об игре форварда в НХЛ.

«В НХЛ Буре привез школу советского хоккея, которая была заложена еще в 1946-м году. Он продолжил традиции и начал новую страницу. Буре показал характер русского хоккея. Мы ценим и уважаем своих героев. Его прозвали «Русской ракетой», а вы знаете, что ракета летает быстрее всех.

Павел посвятил жизнь этому спорту и сейчас активно поддерживает молодежь. Он участвует в проекте «Красная Машина» — настоящий патриот. Наша задача как федерации хоккея — не дать забыть таких великих игроков», — заявил Третьяк.

Ранее 22 марта стало известно, что Павел Буре может заменить Владислава Третьяка в Совете ИИХФ.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта из Совета ИИХФ вышел Третьяк, который является депутатом Госдумы. ФХР выдвинула на вакантное место Буре.

(Дарья Леоненко)