Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

18 апреля, 11:45

Шалимов рассказал, как Харламов поддержал его после нападок тренера в сборной

Анастасия Пилипенко

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Шалимов рассказал, как на чемпионате мира 1975 года Валерий Харламов поддержал его после критики со стороны главного тренера национальной команды Бориса Кулагина.

«Был такой случай, когда приходишь в раздевалку, рядом с тобой сидят Борис Михайлов, Владимир Петров, Харламов, Владимир Шадрин, Александр Якушев, Вячеслав Анисин, Юрий Лебедев, Александр Мальцев, — сказал Шалимов ТАСС. — Кого из них ругать? Меня, который первый раз поехал (улыбается). Кулагин приходил и все время говорил мне, вот ты, давай добавляй. Я уже сижу на взводе, а Валерка Харламов сидел рядом и говорит, да не слушай ты его, ты сильнее всех играешь. Вот такие были отношения. Никто плохого никогда ничего не говорил, все помогали друг другу».

Чемпионат мира 1975 года был дебютным для Шалимова, он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Валерий Харламов
Читайте также
Экс-депутат Туртиайнен назвал закрытие границы с РФ катастрофой для Финляндии
Глава СК поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе
Украинские атаки в Черном море бьют по интересам других стран. Что нужно знать
Оффор забил первый мяч нового чемпионата, армейцев спасли Попович и Глебов, ВАР отнял еще три гола. Что случилось в матче ЦСКА – «Балтика»
«Наш узбекский воин». Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года
Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!
Популярное видео
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковальчук надеется, что новый президент ИИХФ вменяемо отнесется к России

Виктор Шалимов — об изумрудной свадьбе: «Я однолюб. Это и хоккея касается»
Новости
RSS RSS
Все новости