Шалимов рассказал, как Харламов поддержал его после нападок тренера в сборной

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Шалимов рассказал, как на чемпионате мира 1975 года Валерий Харламов поддержал его после критики со стороны главного тренера национальной команды Бориса Кулагина.

«Был такой случай, когда приходишь в раздевалку, рядом с тобой сидят Борис Михайлов, Владимир Петров, Харламов, Владимир Шадрин, Александр Якушев, Вячеслав Анисин, Юрий Лебедев, Александр Мальцев, — сказал Шалимов ТАСС. — Кого из них ругать? Меня, который первый раз поехал (улыбается). Кулагин приходил и все время говорил мне, вот ты, давай добавляй. Я уже сижу на взводе, а Валерка Харламов сидел рядом и говорит, да не слушай ты его, ты сильнее всех играешь. Вот такие были отношения. Никто плохого никогда ничего не говорил, все помогали друг другу».

Чемпионат мира 1975 года был дебютным для Шалимова, он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков.