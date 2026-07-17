«Сент-Луис» подписал шестилетний контракт с Макмайклом на 40,5 миллиона долларов

«Сент-Луис» объявил о подписании с нападающим Коннором Макмайклом нового 6-летнего контракта на 40,5 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата (кэп-хит) 25-летнего канадца составит 6,75 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до конца сезона-2031/32.

Макмайкл в июне перешел в «Блюз» в результате обмена из «Вашингтона» на Джордан Кайру. Также «Сент-Луис» получили пик первого раунда драфта и Милтона Гастрина.

В сезоне-2025/26 Майкмайкл набрал 46 (14+32) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету с 2021 года 315 матчей и 154 (67+87) очка.