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«Сент-Луис» подписал шестилетний контракт с Макмайклом на 40,5 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» объявил о подписании с нападающим Коннором Макмайклом нового 6-летнего контракта на 40,5 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата (кэп-хит) 25-летнего канадца составит 6,75 миллиона долларов. Соглашение будет действовать до конца сезона-2031/32.

Макмайкл в июне перешел в «Блюз» в результате обмена из «Вашингтона» на Джордан Кайру. Также «Сент-Луис» получили пик первого раунда драфта и Милтона Гастрина.

В сезоне-2025/26 Майкмайкл набрал 46 (14+32) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету с 2021 года 315 матчей и 154 (67+87) очка.

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Коннор Макмайкл
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 8 4 18
2 Рейнджерс 12 7 5 15
3 Айлендерс 10 5 5 12
4 Нью-Джерси 10 6 4 12
5 Вашингтон 9 5 4 10
6 Питтсбург 11 4 7 9
7 Филадельфия 12 3 9 9
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 8 3 17
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 11 7 4 14
4 Торонто 12 6 6 14
5 Флорида 11 5 6 12
6 Детройт 10 4 6 11
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Баффало 10 4 6 10
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 11 7 4 14
2 Миннесота 11 6 5 14
3 Даллас 10 6 4 13
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Сент-Луис 10 5 5 11
6 Виннипег 10 4 6 11
7 Нэшвилл 9 3 6 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 10 8 2 17
2 Вегас 12 8 4 16
3 Сиэтл 11 7 4 15
4 Сан-Хосе 11 6 5 13
5 Анахайм 10 4 6 8
6 Лос-Анджелес 8 2 6 6
7 Калгари 9 3 6 6
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24.10 03:00 Чикаго – Монреаль - : -
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