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22 апреля, 23:00

«Филадельфия» — «Питтсбург»: прямая трансляция матча Кубка Стэнли

«Филадельфия» и «Питтсбург» сыграют в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Филадельфия» и «Питтсбург» сыграют в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ в ночь на четверг, 23 апреля. Матч пройдет в Филадельфии (США) на льду «Эксфинити Мобайл-арены». Стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Филадельфия» — «Питтсбург»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Филадельфия» — «Питтсбург» можно в матч-центре сайта «СЭ».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №3
23 апреля, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Питтсбург

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Филадельфии». «Флайерз» одержали победу в первых двух матчах на гостевом льду (3:2, 3:0).

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Кубок Стэнли
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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