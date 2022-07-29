Американский форвард не может победить алкоголизм. 17 лет назад на драфте НХЛ его выбрали первым после Кросби

Грустная история Бобби Райана.

Жизнь нападающего Бобби Райана достойна голливудской экранизации, но неизвестно, будет ли в его истории счастливый конец. 35-летний форвард пропустил весь прошлый сезон, оказавшись никому не нужным, однако о завершении игровой карьеры пока не объявлял. Два года назад Райан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — награды, присуждаемой за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Тогда второй номер драфта НХЛ-2005 пропустил несколько месяцев из-за борьбы с алкоголизмом, но прошел лечение и героически вернулся на лед с хет-триком. Казалось, что форвард одержал победу над своим злейшим врагом, но триумф оказался временным.

Снова реабилитация

На днях в североамериканских СМИ появилась информация о том, что Райан был задержан в аэропорту Нэшвилла в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хоккеист зашел в один из магазинов и покинул его, не заплатив за товар. При задержании Райан не подчинялся сотрудникам полиции, не мог самостоятельно стоять на ногах, не понимал, где находится, и даже не смог назвать дату и время. Магазин отказался от обвинений против Райана, однако он все равно был взят под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Выйдя на свободу, нападающий отправился уже в привычное для себя место — в клинику для реабилитации.

«Я получил так много слов поддержки. Спасибо вам большое. Сегодня снова мой первый день. В основном мне стыдно, но я не должен это чувствовать. Сегодня я просыпаюсь и выбираю то, что будет лучше. Я ненавижу тот факт, что я вновь здесь, но я признаю, что это мне необходимо», — написал Райан. Когда конкретно у Бобби начались проблемы с алкоголем — неизвестно. Сам хоккеист, обращаясь за помощью, говорил, что пытается сам справиться с ситуацией очень давно. «Я старался, но шел не тем путем. Держался 20 дней, а потом опять срывался. Очень хочется это прекратить», — говорил Райан в конце своей предыдущей терапии.

Трудное детство

Вероятней всего, проблемы форварда с алкоголем можно связать с его непростым прошлым, которое могло нанести серьезную психологическую травму. Детство Райана было очень драматичным. На самом деле с рождения он был Робертом Стивенсоном. Свое нынешнее имя он получил после того, как его отец избил жену и был обвинен в попытке убийства. Глава семейства выплатил залог и вместе с семьей уехал из Нью-Джерси в Калифорнию, где сменил имя и фамилию не только себе, но и десятилетнему сыну. В итоге отец Райана все равно был арестован в 2000-м, отправлен в тюрьму на пять лет, а мать Бобби работала изо всех сил, чтобы обеспечить мальчику достойное будущее.

«Днем я трудилась на катке, чтобы Бобби мог тренироваться, а по ночам устроилась в аэропорт. Я понимала, что у него очень хорошая команда, которых не так много в Калифорнии. И они всегда должны были летать на турниры. Я подумала, что если буду работать в аэропорту, то смогу найти для него бесплатные или хотя бы более дешевые билеты», — говорила мама форварда Мелоди. В 2016-м ее не стало, и Бобби очень трудно перенес эту потерю. Он действительно многим обязан своей матери и в память о ней написал очень трогательное письмо. Мелоди была сильной женщиной и даже простила своего мужа, лишь бы только сохранить семью. В 2005-м Бобби впервые за пять лет увидел своего отца, а случилось это на драфте НХЛ.

Бобби Райан с семьей. Sportsnet

Второй после Кросби

Немаловажную роль в хоккейной судьбе Райана также сыграл тогдашний генменеджер «Анахайма» Брайан Бурк. Именно он забрал Райана с драфта под вторым номером, а затем посоветовал ему поработать с психологом, чтобы улучшить эмоциональный фон. Бурк всегда был честен по отношению к Бобби, хотел помочь ему, и когда тот не выкладывался на все сто процентов, то получал от босса порцию справедливой критики. Несмотря на все ожидания, логичные для игрока, которого выбрали на драфте сразу после Сидни Кросби, американец надежд не оправдал. Свой первый год без ссылок в АХЛ Райан провел лишь в сезоне-2009/10.

Бобби и сам признавался, что был недоволен собой настолько, что даже хотел закончить с хоккеем. Однако удачная игра в одном звене с Теему Селянне помогла Райану почувствовать уверенность в своих силах. Американец оформил первый хет-трик в НХЛ и даже был номинирован на приз лучшему новичку чемпионата-2008/09. В следующем сезоне он получил приглашение в сборную США на Олимпиаду-2010, где завоевал серебряную медаль, а затем выдал свой лучший год в карьере — 71 (34+37) очко в регулярке-2010/11. Но даже это не помогло ему стать в «Анахайме» определяющим игроком. Летом 2013-го «Дакс» обменяли Райана с его контрактом в 5,1 миллиона долларов в «Оттаву». За Райана клуб получил 22-летнего форварда Якоба Сильферберга, 20-летнего проспекта Стефана Ноусена и первый пик драфта-2014.

Провальный контракт

«Сенаторы» видели в форварде большой потенциал и считали, что он может стать главным лицом команды. В 2014-м после сезона с 48 (23+25) очками «Оттава» выдала Бобби семилетний контракт на 7,25 миллиона долларов в год — тогда это были 10,5 процента от всего потолка. Удивительно, как американцу удалось выбить такую сумму с учетом того, что владелец клуба Юджин Мельник никогда не разбрасывался деньгами. Страшно представить уровень разочарования канадского бизнесмена, когда стало очевидно, что Райан и близко не будет играть на эти деньги. Авторитетное издание The Athletic даже включило этот контракт в десятку худших в лиге.

Личным рекордом форварда в «Оттаве» стали 56 (22+34) очков в сезоне-2015/16. Его игра стремительно шла на спад, а потом добавились и проблемы с алкоголем. В 2019-м дело зашло настолько далеко, что Бобби был выведен из состава. В ноябре перед матчем с «Детройтом» стало известно, что Райан пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Он пропустил несколько месяцев из-за лечения от алкогольной зависимости и эффектно вернулся на лед, отметившись хет-триком в ворота «Ванкувера». Сдержать эмоции было невозможно, и Бобби заплакал на скамейке. Это был сильный эпизод, но полноценно перезагрузиться ему так и не удалось. В сентябре 2020-го клуб выкупил контракт американца, рассчитанный еще на два сезона.

Последний шанс?

В сезоне-2020/21 Райан провел 33 матча в составе «Детройта» и набрал в них 14 (7+7) очков. В октябре форвард находился в клубе на просмотровом контракте, но новое соглашение с ним все-таки не подписали. Сейчас это последнее место работы игрока в НХЛ — не похоже, что он сможет вернуться в лигу. Сложно представить, что какой-нибудь клуб захочет подписать пусть и опытного ветерана (866 матчей в НХЛ), но с такими серьезными проблемами с алкоголем. Сейчас Райан женат и воспитывает двух детей, поэтому в его ситуации, наверное, было бы правильно сфокусироваться в первую очередь на лечении и своей семье.

«Бывают моменты, когда тренеры и менеджмент понимают, что ребята собираются выпить немного пива или что-то еще. И я всегда был одним из парней, которые так поступают, гулял с ребятами, ужинал. Однако в эти вечера, когда все идут домой, я думал: «Куда еще я пойду? Что еще я сделаю?» Так жить нельзя. Я чувствовал не только вину и стыд за то, что я должен был стать примером на льду для этих молодых парней, но и постоянное чувство тревоги», — говорил однажды Райан. Он так и не стал большой звездой в хоккее, но его опыт может оказаться хорошим уроком для молодых игроков. Показать, как легко можно разрушить все, ради чего ты так долго и усердно работал.