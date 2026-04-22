Василевский поднялся на 11-е место среди всех вратарей в НХЛ по победам в плей-офф

Во втором матче серии Кубка Стэнли «Тампа» на домашнем льду обыграла «Монреаль» (3:2 ОТ).

Для российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского эта победа стала 68-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он поднялся на 11-е место в истории лиги, сравнявшись с Энди Мугом.

Следующая цель для Василевского — результат Жака Планта (71 победа). Рекорд принадлежит Патрику Руа (151).