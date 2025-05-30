Жена Овечкина заявила, что после следующего сезона хоккеист вернется в Россию

Супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Настасия Шубская прокомментировала будущее хоккеиста в НХЛ.

Ранее об уходе Овечкина из НХЛ после завершения сезона-2025/26 на своей странице в X (бывший Twitter) сообщил журналист The Hockey Writers Тони Уолак, а его издание и ряд других известных североамериканских СМИ опубликовали подобную информацию на сайтах и в соцсетях. Позже «Вашингтон» опроверг эту новость.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — цитирует aif.ru Шубскую.

В марте 2024-го Овечкин в интервью «СЭ» заявил, что раздумывает об уходе из «Вашингтона» после сезона-2025/26 и рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо».

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли-2025 во втором раунде. В плей-офф НХЛ Овечкин отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах — против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).