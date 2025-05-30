В НХЛ прокомментировали информацию о последнем сезоне Овечкина в лиге

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что вести разговоры о последнем сезоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге рано.

Ранее супруга Овечкина Настасья сообщила, что сезон-2025/26 станет последним для ее мужа в НХЛ, после чего он вернется в Россию.

«Слишком рано об этом говорить. У нас еще много времени, чтобы решить эти вопросы и все запланировать», — сказал Дэйли РИА Новости.

39-летний хоккеист недавно прилетел в Россию из США в отпуск.

В прошедшем сезоне капитан «Вашингтона» побил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки — канадцу, забросившему 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 897 точных бросков.