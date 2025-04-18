Воронков забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» забил третий гол в ворота «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков.

Для 24-летнего россиянина этот гол стал 23-м в сезоне. Всего у него 47 (23+24) очков в 73 играх.