Мичков забил 25-й гол в своем дебютном сезоне в НХЛ

«Филадельфия» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 16-й минуте «Флайерз» реализовали большинство и сделали счет 1:2. Гол забил российский нападающий Матвей Мичков.

Для 20-летнего россиянина этот гол стал 25-м в текущем сезоне. Всего у Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ 61 (25+36) очко в 80 играх.