Джонатан Тэйвз: «Перестройка в «Чикаго» растянется лет на пять. И для меня это звучит не очень привлекательно»

Капитан «Чикаго» Патрик Тэйвз заявил, что был разочарован взятым клубом вектором на перестройку.

«Я так понимаю, что речь идет о процессе, который растянется лет на пять. И для меня это звучит не очень привлекательно. Не могу говорить за Патрика Кейна, но считаю, что те постоянные перемены, которые происходили в клубе за последние три-четыре года, всех измотали. И истощили.

Теперь мы лишились Алекса Дебринката и Кирби Дака. С годами я научился относиться ко всему спокойнее, но все равно некоторые моменты принять очень непросто», — цитирует Тэйвза The Athletic.

Также форвард ответил на вопрос о возможном обмене.

«Я не очень хорошо играю, так что вряд ли моя цена сейчас велика», — улыбнулся Джонатан.

«Я не буде делать никаких общений. Фанаты и руководство клуба знает, что я всегда предан «Чикаго». Это мой дом», — заключил Тэйвз.

34-летний Тэйвз провел всю карьеру в составе «Блэкхокс». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Его контракт с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов действует последний сезон.