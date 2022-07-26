Джонатан Тэйвз: «Перестройка в «Чикаго» растянется лет на пять. И для меня это звучит не очень привлекательно»
Капитан «Чикаго» Патрик Тэйвз заявил, что был разочарован взятым клубом вектором на перестройку.
«Я так понимаю, что речь идет о процессе, который растянется лет на пять. И для меня это звучит не очень привлекательно. Не могу говорить за Патрика Кейна, но считаю, что те постоянные перемены, которые происходили в клубе за последние три-четыре года, всех измотали. И истощили.
Теперь мы лишились Алекса Дебринката и Кирби Дака. С годами я научился относиться ко всему спокойнее, но все равно некоторые моменты принять очень непросто», — цитирует Тэйвза The Athletic.
Также форвард ответил на вопрос о возможном обмене.
«Я не очень хорошо играю, так что вряд ли моя цена сейчас велика», — улыбнулся Джонатан.
«Я не буде делать никаких общений. Фанаты и руководство клуба знает, что я всегда предан «Чикаго». Это мой дом», — заключил Тэйвз.
34-летний Тэйвз провел всю карьеру в составе «Блэкхокс». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.
Его контракт с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов действует последний сезон.
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