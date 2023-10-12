Вайсфельд: «Можно пожелать Овечкину, чтобы он побил рекорд НХЛ, и этот ажиотаж быстрее закончился»

Российский хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд пожелал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину побыстрее побить рекорд по количеству шайб в НХЛ.

«Единственное, что можно пожелать ему, чтобы он побил рекорд НХЛ, и быстрее этот ажиотаж закончился. Это событие мирового масштаба», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.