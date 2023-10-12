Вратаря «Ванкувера» стошнило в маску во время матча НХЛ

Вратарю «Ванкувера» Тэтчеру Демко стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Спортсмена стошнило в маску во время матча с «Эдмонтоном» (8:1).

Тренер Рик Токкет сообщил, что вратарь вышел на лед будучи больным. У игрока диагностирован грипп и обезвоживание. Несмотря на болезнь, в этом матче он отразил 21 бросок из 22. В третьем периоде вратаря заменили.

27-летний хоккеист в 2014 году выбран во 2-м раунде под общим 36-м номером клубом «Ванкувер».