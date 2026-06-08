Ротенберг — о будущем Овечкина: «Не вправе советовать Саше. У него талант и сумасшедшая мотивация!»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я не вправе советовать что-то Саше, это решение будет принято его семьей. Овечкин сам определится — он сам знает, что лучше для него и семьи. Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, форвард забил 929 голов в лиге. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу шайб в лиге с учетом плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до июня 2026 года.