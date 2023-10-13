НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 13 октября

В ночь на 13 октября пройдет семь матчей регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 12 на 13 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр пятницы. Время начала — московское.

Расписание и где смотреть трансляции матчей НХЛ 13 октября

02:00. «Баффало» — «Рейнджерс»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

02:00. «Коламбус» — «Филадельфия»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

02:00. «Нью-Джерси» — «Детройт»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

03:00. «Даллас» — «Сент-Луис»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

03:00. «Миннесота» — «Флорида»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

03:00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»

Онлайн-трансляция

05:30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция

В прошлом сезоне «Голден Найтс» впервые в истории клуба выиграли Кубок Стэнли. «Рыцари» в финальной серии турнира обыграли «Флориду» — 4-1.

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