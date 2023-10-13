НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 13 октября
В ночь с 12 на 13 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр пятницы. Время начала — московское.
Расписание и где смотреть трансляции матчей НХЛ 13 октября
02:00. «Баффало» — «Рейнджерс»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
02:00. «Коламбус» — «Филадельфия»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
02:00. «Нью-Джерси» — «Детройт»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
03:00. «Даллас» — «Сент-Луис»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
03:00. «Миннесота» — «Флорида»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
03:00. «Нэшвилл» — «Сиэтл»
Онлайн-трансляция
05:30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция
В прошлом сезоне «Голден Найтс» впервые в истории клуба выиграли Кубок Стэнли. «Рыцари» в финальной серии турнира обыграли «Флориду» — 4-1.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|13.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|13.10
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|- : -
|13.10
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|- : -
|13.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|1
|1.25