Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист Франк Серавалли.

«Для «Рейнджерс» это большой плюс. Тем более Панарин с Тарасенко будет очень хорошей связкой, которая принесет очень много пользы, они вместе играли и побеждали на молодежном чемпионате мира. Вполне возможно, что этот переход позволит команде побороться за Кубок Стэнли. У них отличный вратарь и нападение отличное. У них молодая и амбициозная команда. Они в прошлом году делали заявку на победу. Наверное, для этого и делали обмен. Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли, он знает как его брать, знает, как забивать и побеждать», — сказал Каменский «СЭ».

31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.