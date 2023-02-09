Каменский — о переходе Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это позволит команде побороться за Кубок Стэнли»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист Франк Серавалли.
«Для «Рейнджерс» это большой плюс. Тем более Панарин с Тарасенко будет очень хорошей связкой, которая принесет очень много пользы, они вместе играли и побеждали на молодежном чемпионате мира. Вполне возможно, что этот переход позволит команде побороться за Кубок Стэнли. У них отличный вратарь и нападение отличное. У них молодая и амбициозная команда. Они в прошлом году делали заявку на победу. Наверное, для этого и делали обмен. Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли, он знает как его брать, знает, как забивать и побеждать», — сказал Каменский «СЭ».
31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.
|Столичный дивизион
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|О
|1
|Бостон
|51
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|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|9.02
|04:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|4 : 3
|9.02
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30