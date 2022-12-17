В НХЛ могут увеличить количество матчей регулярного чемпионата

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вопрос об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84, сообщает ESPN.

По информации источника, добавление игр усилит региональное соперничество. При этом в НХЛ планируют сохранить формат расписания матчей, при котором каждая команда играет с каждой как минимум один раз дома и на выезде, а соперники по одному дивизиону встречаются друг с другом четырежды за сезон.

Ожидается, что возможное увеличение количества матчей будет рассматриваться на собрании генеральных директоров, которое пройдет в марте 2023 года.

В сезонах-1992/93 и 1993/94 клубы НХЛ проводили по 84 матча в регулярном чемпионате. С сезона-1995/96 количество игр было сокращено до 82.