Тротц о 0:8 в матче с «Тампой: «Мы могли проиграть со счетом 0:1 в овертайме, результат был бы тот же»
08:19
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (0:8).
«Мы возвращаемся домой. Счет в серии 2-3, нам просто нужно сосредоточиться на том, чтобы заработать право продолжать играть. В конце концов, мы могли проиграть сегодня 0:1 в овертайме, и результат был бы тот же», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 24 июня и начнется в 3.00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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