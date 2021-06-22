Тренер «Тампы» о разгроме «Айлендерс»: «Важна именно победа, а не сколько вы забили»
08:38
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (8:0).
«В конце концов, это одна победа. Независимо от того, как вы выиграете, важна именно победа, а не сколько вы забили. Все с чистого листа, мы должны добиваться победы снова», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 24 июня и начнется в 3.00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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