Кучеров уступает только Гретцки по количеству передач в плей-офф за два сезона

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:0, 3-2).

28-летний россиянин в 16 матчах текущего плей-офф отдал уже 22 голевые передачи. В прошлом году у него было 27 передач в 25 матчах плей-офф.

Больше передач в плей-офф было только у Уэйна Гретцки (31 в 19 матчах в 1988 году, 30 в 18 в 1985, 29 в 21 1987) и Марио Лемье (28 в 23 в 1991).

За два плей-офф у Кучерова 49 передач в 41 матче. Это 3-й результат в истории. Лучше был только Гретцки, который сделал 60 передач в 40 матчах в плей-офф-1987 и 1988, и 52 передачи в 37 матчах в 1984 и 1985 годах.

Кроме того, Кучеров стал третьим игроком за последние 30 лет, набравшим 20 передач за 16 или меньше матчей. То же самое удалось Марку Рекки в 1991 и Дагу Гилмору, который сделал это за 15 матчей в 1994 году.