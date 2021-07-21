Тренер, выигравший девять Кубков Стэнли, сделал прогноз, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки

Легендарный тренер «Монреаля», «Питтсбурга», «Детройта» и других клубов НХЛ Скотти Боумэн высказался об игре Александра Овечкина и о том, сможет ли он побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате (898).

— Овечкин физически уникален. Он такой большой и сильный! Только что мы закончили наблюдать за самым жестким хоккеем, который только можно видеть, — плей-офф Кубка Стэнли. Там у хоккеистов вообще нет пространства, и для большинства форвардов это очень сложно. Но регулярный чемпионат — это не кубок. У него, помимо «физики», сохраняется прежняя сила броска — не знаю никого в лиге, кто обладал бы лучшим. А это значит, что Алекс может забивать голы с дистанции, ему не нужно быть в 3-4 футах от ворот.

Многое зависит от команды. В этом сезоне она была о'кей. Трудная часть энхаэловского бизнеса заключается в том, что когда ты построил команду и хочешь выиграть кубок, за это надо платить определенную цену. То есть обменивать молодых игроков, то есть будущее клуба, платить большие деньги ведущим хоккеистам, чтобы удержать их...

Думаю, Овечкин продолжит играть в НХЛ. Но многое зависит и от того, насколько хороша будет команда. И от своего дивизиона, в котором есть очень приличные команды. Но у этого большого парня есть то, чем не обладают многие его коллеги. Его доминирующая идея заключается в том, чтобы шайба оказалась в чужих воротах (смеется). Он хочет забивать, и его жажда меньше не стала! А так бросать в одно касание сейчас в лиге способны максимум полдюжины игроков.

Мне кажется, Ови сможет очень продуктивно играть в НХЛ до 40 лет. То есть четыре эффективных сезона у него еще впереди. Кое-что зависит и от того, сколько игр он будет проводить в каждом сезоне. Если в этом сезоне он забил 24, то это приблизительно 35, если бы регулярное первенство было полноценным. От 120 до 140 голов за четыре года для него вполне реальны.

— То есть Горди Хоу, до которого 71 гол, Овечкин обойдет, но до Гретцки явно не дотянется?

— Может, забьет и больше, чем я сказал. Повторяю: это не хоккей плей-офф, где в каждой серии, кроме первой, ты играешь против уверенной в себе команды, победившей в предыдущей серии и оттого ставшей сильнее. В двухмесячном кубковом марафоне забивать невероятно сложно, в регулярке — намного легче.

Надеюсь, Овечкин будет здоров и сможет играть в своем привычном ключе. И, если его рефлексы позволят поддерживать такие же силу и точность броска, как до сих пор, то вратарям будет по-прежнему крайне сложно его остановить.

На настоящий момент на счету Александра Овечкина — 730 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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