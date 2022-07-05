Тренер «Колорадо» с Кубком Стэнли посетил военный госпиталь

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар с Кубком Стэнли посетил военный госпиталь, сообщает Twitter клуба.

50-летний канадец 4 июля, в День независимости США, посетил местный госпиталь, где поблагодарил сотрудников и врачей за работу.

«Колорадо» в финале плей-офф обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее «Эвеланш» побеждали в 1996 и 2001 годах.