Дебраск отозвал запрос на обмен из «Бостона»

Агент нападающего «Бостона» Джейка Дебраска провел встречу с генеральным менеджером клуба Доном Суини. Сторона игрока проинформировала руководство клуба, что отзывает запрос на обмен, сообщает журналист Райан Ришо.

Контракт 25-летнего вингера рассчитан еще на два сезона. По нему он зарабатывает 4 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Дебраск провел 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (25+17) очка.

Нападающий был выбран «Мишками» на драфте-2015 под общим 14-м номером в первом раунде.