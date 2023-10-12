«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» по буллитам победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

В составе победителей Остон Мэттьюс забросил три шайбы, став автором первого хет-трика в сезоне, а также по голу записали на свой счет Ноа Грегор и Вильям Нюландер. У гостей голами отметились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук, который оформил дубль.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

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