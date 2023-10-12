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Сегодня, 05:28

«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» по буллитам победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победный буллит реализовал Митч Марнер.

В составе победителей Остон Мэттьюс забросил три шайбы, став автором первого хет-трика в сезоне, а также по голу записали на свой счет Ноа Грегор и Вильям Нюландер. У гостей голами отметились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук, который оформил дубль.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Бостон» переиграл «Чикаго»

Бостон — Чикаго: видеообзор матча НХЛ
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Питтсбург 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Баффало 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Флорида 0 0 0 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Чикаго 2 1 1 2
2 Колорадо 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Аризона 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Нэшвилл 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Эдмонтон 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Сан-Хосе 0 0 0 0
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 0 0 0 0
8 Сиэтл 1 0 1 0
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17.10
12.10 02:00
Торонто – Монреаль
 6 : 5 Б
12.10 02:00
Каролина – Оттава
 5 : 3
12.10 02:30
Бостон – Чикаго
 3 : 1
12.10 05:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
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Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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Брэйден Пойнт

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Никита Кучеров

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И Г
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 1 2
Ник Пол

Ник Пол

Тампа-Бэй

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Сидни Кросби

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Питтсбург

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И КН
Адин Хилл

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