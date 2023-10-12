«Бостон» переиграл «Чикаго»

«Бостон» одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «ТД Гарден» в Бостоне.

Форвард «Брюинз» Давид Пастрняк оформил дубль, а также одну шайбу забросил Трент Фредерик. Единственный гол «Блэкхокс» на счету Коннора Бедарда.