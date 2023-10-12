Бостон — Чикаго: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» переиграл «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ на арене «ТД Гарден».

В составе «Брюинз» Давид Пастрняк оформил дубль и одну шайбу забросил Трент Фредерик. Единственный гол «Блэкхокс» на счету первого номера драфта 2023 года Коннора Бедарда.

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