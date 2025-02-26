Сергачев: «Я бег не люблю. После хоккея в триатлоне меня точно не увидите»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о спортивных увлечениях жены и о том, что сам не готов переходить в триатлон по окончании хоккейной карьеры.

«Я бег не очень люблю. Нужно очень много терпения, перебарывания себя. Когда я этого не делаю ради цели типа Кубка Стэнли или хоккея, то не вижу в этом смысла. Мне бегать тяжело, тем более на длинные дистанции. Да и в целом бег хоккеисту особо не нужен. 10 км я с Лизой могу пробежать. Просто она так много тренируется, что, боюсь, летом я ее не догоню. Она три-четыре раза в неделю бегает по 8-15 км, а еще в зал ходит. Горжусь женой. Но меня в триатлоне вы точно не увидите», — сказал Сергачев «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Сергачев провел 54 матча, забросив 10 шайб и отдав 26 результативных передач.