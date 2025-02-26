Сергачев: «Я бег не люблю. После хоккея в триатлоне меня точно не увидите»
Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о спортивных увлечениях жены и о том, что сам не готов переходить в триатлон по окончании хоккейной карьеры.
«Я бег не очень люблю. Нужно очень много терпения, перебарывания себя. Когда я этого не делаю ради цели типа Кубка Стэнли или хоккея, то не вижу в этом смысла. Мне бегать тяжело, тем более на длинные дистанции. Да и в целом бег хоккеисту особо не нужен. 10 км я с Лизой могу пробежать. Просто она так много тренируется, что, боюсь, летом я ее не догоню. Она три-четыре раза в неделю бегает по 8-15 км, а еще в зал ходит. Горжусь женой. Но меня в триатлоне вы точно не увидите», — сказал Сергачев «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне Сергачев провел 54 матча, забросив 10 шайб и отдав 26 результативных передач.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3