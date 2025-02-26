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Сергачев — о ценах на курорты: «Дешевле слетать из Нью-Йорка в Альпы, чем ехать в Колорадо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о горнолыжных курортах Северной Америки.

«Мы на Рождество были на курорте в Юте, подъемник на день стоил 350-400 долларов на одного человека. Горы там классные. Лиза рассказывала, что там здорово, но все равно очень дорого. Видел тему, что дешевле из Нью-Йорка долететь во Францию и покататься в Альпах, чем поехать в Колорадо. Отели очень дорогие, особенно если у тебя есть прямой выход на гору. Я таких цен даже не видел.

Я не катаюсь из соображений безопасности. Тем более я не умею кататься. Если бы умел, было бы меньше рисков. Сейчас не хочу начинать», — сказал Сергачев «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Михаил Сергачев
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 3 2 1 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Коламбус 1 1 0 2
4 Вашингтон 1 1 0 2
5 Нью-Джерси 1 1 0 2
6 Каролина 2 0 2 1
7 Филадельфия 2 0 2 1
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Флорида 2 1 1 3
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 1 0 1 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Миннесота 1 1 0 2
5 Виннипег 1 0 1 1
6 Нэшвилл 1 0 1 0
7 Даллас 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Анахайм 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Вегас 2 1 1 2
6 Ванкувер 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
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6.10
7.10
8.10
3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс 0 : 2
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон 2 : 5
3.10 03:00 Виннипег – Бостон 3 : 4 ОТ
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис 0 : 4
3.10 05:00 Вегас – Анахайм 3 : 4
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