Сергачев — о ценах на курорты: «Дешевле слетать из Нью-Йорка в Альпы, чем ехать в Колорадо»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о горнолыжных курортах Северной Америки.

«Мы на Рождество были на курорте в Юте, подъемник на день стоил 350-400 долларов на одного человека. Горы там классные. Лиза рассказывала, что там здорово, но все равно очень дорого. Видел тему, что дешевле из Нью-Йорка долететь во Францию и покататься в Альпах, чем поехать в Колорадо. Отели очень дорогие, особенно если у тебя есть прямой выход на гору. Я таких цен даже не видел.

Я не катаюсь из соображений безопасности. Тем более я не умею кататься. Если бы умел, было бы меньше рисков. Сейчас не хочу начинать», — сказал Сергачев «ВсеПроСпорт».