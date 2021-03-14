«Вегас» разгромил «Сент-Луис», у Тарасенко голевая передача

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

После этого матча «Вегас» с 37 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 33 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: Теодор — 4 (Маршессо, Карлссон), 4:01 — 0:1. Стоун — 8 (Пачиоретти, Теодор), 41:32 — 0:2. Блэй — 3 (Тарасенко, Фолк), 44:39 — 1:2. Пачиоретти — 13 (Стивенсон, Макнэбб), 47:25 — 1:3. Стоун — 9 (Пачиоретти, Стивенсон), 52:09 — 1:4. Так — 13 (п.в.), 59:30 — 1:5.

Вратари: Хуссо (55:41 — 59:30) — Флери.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 35 (9+11+15) — 26 (9+5+12).

Наши: Тарасенко (20.37/5/-1) — -.

14 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.