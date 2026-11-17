«Рейнджерс» победили «Монреаль» в день 100-летия клуба

«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев две шайбы забросил Уильям Куилль, еще один гол забил Скотт Морроу. У гостей отличился Филлип Дано, которому ассистировали Лейн Хатсон и Ноа Добсон.

Перед игрой состоялась торжественная церемония по случаю 100-летия «Рейнджерс», в которой приняли участие легенды клуба.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд. Команда из Нью-Йорка набрала 27 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

«Монреаль» потерпел третье поражение в последних четырех матчах. «Канадиенс» с 28 очками — на 5-й строчке.