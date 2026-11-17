«Рейнджерс» победили «Монреаль» в день 100-летия клуба
«Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У хозяев две шайбы забросил Уильям Куилль, еще один гол забил Скотт Морроу. У гостей отличился Филлип Дано, которому ассистировали Лейн Хатсон и Ноа Добсон.
Перед игрой состоялась торжественная церемония по случаю 100-летия «Рейнджерс», в которой приняли участие легенды клуба.
«Рейнджерс» одержали третью победу подряд. Команда из Нью-Йорка набрала 27 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.
«Монреаль» потерпел третье поражение в последних четырех матчах. «Канадиенс» с 28 очками — на 5-й строчке.
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|8
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|21
|12
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|4
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|22
|11
|11
|27
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|Юта
|22
|10
|12
|23
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
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|22
|8
|Чикаго
|21
|6
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
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|30
|3
|Анахайм
|22
|11
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|Сан-Хосе
|24
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|22
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|Нью-Джерси – Монреаль
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