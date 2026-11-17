Шайфли, Валльстедт и Элерс признаны звездами недели в НХЛ

НХЛ назвала трех лучших игроков недели, завершившейся 15 ноября.

Первой звездой признан нападающий «Виннипега» Марк Шайфли. В трех матчах канадец набрал 8 (3+5) очков, а его команда одержала три победы. В игре против «Чикаго» (5:4 Б) форвард записал на свой счет 4 (1+3) очка и стал лучшим бомбардиром в истории франшизы, обойдя Дэйла Хаверчука.

Второй звездой стал вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт. Шведский голкипер помог команде выиграть все три матча недели, отразив 94,4 процента бросков при коэффициенте надежности 1,66. В этих играх он пропустил пять шайб.

Третьей звездой признан нападающий «Каролины» Николай Элерс, набравший 5 (1+4) очков в двух матчах против «Сиэтла» в рамках Глобальной серии НХЛ в Финляндии. «Харрикейнз» одержали две победы — 4:1 и 5:1.