Овечкин произнес трогательную речь во время последнего выезда «Вашингтона» в туре наставников
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин произнес трогательную речь во время выездного турне с наставниками.
Хоккеисты «Кэпиталз» отправились в Тампу, где в ночь на 18 ноября сыграют с «Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Это особенный момент. Потому что это мой последний год. Первый раз, когда мы собирались в турне с наставниками — мой отец был жив. Дело в том, что ты никогда не знаешь, что может произойти дальше. Все меняется так быстро и так стремительно. Поэтому цените время, которое вы проводите со своим отцом, братом, другом, наставником. Это так важно. Просто помните это», — сказал Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой «Кэпиталз».
В сезоне-2026/27 Овечкин провел 18 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Россиянину нужно забить еще 9 голов, чтобы сравняться с достижением Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом плей-офф (1016), и 10, чтобы его превзойти.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|6
|Филадельфия
|23
|6
|17
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|17.11
|03:30
|Рейнджерс – Монреаль
|3 : 1
|17.11
|05:30
|Юта – Ванкувер
|2 : 3