Овечкин произнес трогательную речь во время последнего выезда «Вашингтона» в туре наставников

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин произнес трогательную речь во время выездного турне с наставниками.

Хоккеисты «Кэпиталз» отправились в Тампу, где в ночь на 18 ноября сыграют с «Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это особенный момент. Потому что это мой последний год. Первый раз, когда мы собирались в турне с наставниками — мой отец был жив. Дело в том, что ты никогда не знаешь, что может произойти дальше. Все меняется так быстро и так стремительно. Поэтому цените время, которое вы проводите со своим отцом, братом, другом, наставником. Это так важно. Просто помните это», — сказал Овечкин на видео, опубликованном пресс-службой «Кэпиталз».

В сезоне-2026/27 Овечкин провел 18 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Россиянину нужно забить еще 9 голов, чтобы сравняться с достижением Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом плей-офф (1016), и 10, чтобы его превзойти.