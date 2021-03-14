«Виннипег» на выезде обыграл «Торонто»

«Виннипег» победил «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей отличились Мэйсон Эпплтон, Пол Штястны, Адам Лаури, Николай Элерс, и Марк Шайфли. В составе хозяев забивали Джейк Маззин и Вильям Нюландер.

«Виннипег» набрал 36 очков и занимает второе место в Северном дивизионе. У «Торонто» 40 очков и первая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Эпплтон — 8 (Лаури, Копп), 21:41 — 0:1. Маззин — 2 (мен., Марнер), 25:03 — 1:1. Нюландер — 12 (Торнтон, Холл), 27:12 — 2:1. Штястны — 9 (Шайфли, Стэнли), 36:34 — 2:2. Лаури — 5 (Эпплтон, Демело), 47:39 — 2:3. Элерс — 14 (бол., Пионк, Копп), 54:34 — 2:4. Шайфли — 12 (бол., Моррисси, Уилер), 56:32 — 2:5.

Вратари: Андерсен — Броссуа.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (7+9+6) — 32 (7+13+12).

Наши: Михеев (15.26/2/-2) — -.

14 марта. Торонто. Scotiabank Arena.