Овечкин признан первой звездой матча против «Филадельфии»
06:53
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4).
Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Второй звездой признан форвард «Кэпиталз» Ник Дауд, третья звезда — еще один форвард столичной команд Джеймс ван Римсдайк.
«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.
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