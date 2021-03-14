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Овечкин признан первой звездой матча против «Филадельфии»

06:53
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4).

Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Второй звездой признан форвард «Кэпиталз» Ник Дауд, третья звезда — еще один форвард столичной команд Джеймс ван Римсдайк.

«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.

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