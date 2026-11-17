«Тампа» подарила Овечкину сигары с изображением знаменитого празднования «горящей клюшки»

«Тампа» подарила капитану «Вашингтона» Александру Овечкину коробку сигар в честь его последнего гостевого матча против команды из штата Флориды в регулярном чемпионате НХЛ.

Подарок 41-летнему россиянину вручили капитан «Тампы» Виктор Хедман, защитник и бывший одноклубник Овечкина Джон Карлсон, помощник главного тренера Джефф Халперн. На сигарах изображено знаменитое празднование с «горящей клюшкой», а на коробке указаны имя хоккеиста и годы его карьеры в НХЛ — 2005-2027.

19 марта 2009 года Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне в матче против «Тампы» (5:2). После гола россиянин положил клюшку на лед и изобразил, что греет над ней руки. Празднование вызвало недовольство у представителей «Лайтнинг», в том числе у выступавшего за команду Халперна. Этот форвард был капитаном «Кэпиталз» в сезоне-2005/06, первом для россиянина в НХЛ.

Матч «Тампа» — «Вашингтон» состоится в ночь с 17 на 18 ноября. Овечкин ранее объявил, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.