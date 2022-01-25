«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Лос-Анджелес», у Панарина две результативные передачи

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

На шайбы Криса Крайдера и Барклая Гудро, которым ассистировал Артемий Панарин, гости ответили голами Блэйка Лизотта и Алекса Иафалло. Победный буллит реализовал Адам Фокс. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 60 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 48 очками — на седьмой строчке Запада.