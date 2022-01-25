Шестеркин и Панарин — звезды матча «Рейнджерс» — «Лос-Анджелеса»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:2 Б).

26-летний голкипер отразил 34 из 36 бросков. Его коэффициент надежности составил 94,44 процента.

Второй звездойй встречи стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого две результативные передачи и реализованный буллит.

Тройку лучших замкнул вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, который отразил 28 бросков из 30 при коэффициенте надежности 93,33 процента.