«Калгари» победил «Виннипег» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Калгари» победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Флэймз» прервали серию из четырех поражений подряд. «Калгари» идет на пятой строчке Северного дивизиона с 35 очками, «Виннипег» занимает второе место с 44 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Голы: Лейво — 4 (Монахэн), 17:13 — 1:0. Джиордано — 6 (бол., Годро, Линдхольм), 19:14 — 2:0. Эпплтон — 9 (Копп), 20:34 — 2:1. Стэнли — 1 (Коннор, Томпсон), 26:19 — 2:2. Манджапане — 10 (Хэнифин, Танев), 40:49 — 3:2. Беннетт — 4 (Нордстрем, Баклунд), 47:48 — 4:2.

Вратари: Риттих — Броссуа (56:20).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (16+7+10) — 24 (7+9+8).

Наши: Нестеров (14.27/2/+1) — -.

28 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.