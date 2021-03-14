Куинн: «Все в «Рейнджерс» любят Панарина»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался об игре российского хоккеиста Артемия Панарина после его возвращения в строй.

«Возвращение Панарина привнесло очень много плюсов. Не только на льду, но и в психологическом плане, наши ребята очень ценят его. Он отличный партнер, любим его все как товарища по команде. Парни ждали, когда он вернется. Горжусь всеми ими», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, россиянин пропустил 9 матчей из-за скандала с избиением девушки. В первом после возвращения Панарина матче «Рейнджерс» обыграли «Бостон» (4:0), а форвард отдал результативную передачу.